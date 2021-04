Holtsee / Hüttener Berge : Vor dem Einkaufen oder der Arbeit zum Corona-Schnelltest im Dorf

„Schnelltests ToGo“: Ab sofort ist ein Corona-Testmobil im Amtsbereich Hüttener Berge an sieben Stationen unterwegs.

Holtsee | Will Jens-Peter Frank sicher sein, dass er keine Coronainfektion in sich trägt und er niemanden anstecken kann, bevor er im Dorfladen einkaufen geht, kann der Holtseer Bürgermeister das in Zukunft gleich auf dem Parkplatz vor der Landschlachterei Neidhardt erledigen. Dort steht ab sofort an drei Tagen in der Woche ein Testmobil der Fischers Apotheke, ...

