Russische Invasion Ukraine : Die NPZ Hohenlieth sorgt sich um die Sicherheit von Mitarbeitern im Werk Kiew

Die Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG betreibt seit Kurzem eine Niederlassung in der Ukraine. Im Falle von Sanktionen befürchtet die NPZ wirtschaftliche Einbußen.

Holtsee | Russland ist in der Ukraine einmarschiert und greift zurzeit militärische Ziele an. Die ganze Welt schaut auf das Land und die ukrainische Hauptstadt Kiew, auch die Geschäftsführung und die Mitarbeiter der Norddeutschen Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG Hohenlieth (NPZ) in Holtsee. Lesen Sie mehr: NPZ HOHENLIETH: Roboter-Revolution im Rapsfeld ...

