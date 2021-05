Verkaufsoffen in Eckernförde : Viele kauffreudige Besucher sorgen für eine volle Innenstadt am Pfingstsonntag

Am ersten verkaufsoffenen Sonntag seit über einem Jahr waren viele Besucher in der Kieler Straße, am Hafen und in der Nikolaistraße zum Einkaufen und Bummeln unterwegs. Einheimische mieden die Innenstadt lieber.

Eckernförde | Die sinkenden Neuinfektionen und entsprechend niedrige Corona-Inzidenzzahlen machten es möglich, dass die Bäderregelung in Schleswig-Holstein ab dem 17. Mai wieder in Kraft gesetzt wurde. Somit können von nun an die Geschäfte in Eckernförde und weiteren Ostseebädern bis 31. Oktober wieder an den Sonn- und Feiertagen jeweils von 11 bis 17 Uhr öffnen. ...

