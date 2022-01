Standesamt Eckernförde : Wer traut sich am 2.2.22 und 22.2.22?

Der Februar ist normalerweise nicht besonders beliebt bei Hochzeitspaaren. Die besondere Zahlenkombination am 2.2.22 und 22.2.22 allerdings sorgen für einen besonderen Zulauf beim Standesamt in Eckernförde.

Eckernförde | Der Februar ist normalerweise nicht der Hochzeitsmonat. Im Schnitt sind es zehn Paare, die in winterlichen Zeiten in Eckernförde den Bund der Ehe eingehen, sagt der Leitende Standesbeamte Ole Bening. In diesem Februar sind es deutlich mehr – wegen der markanten Zahlenfolgen am 2.2.22 und am 22.2.22. Ob diese Ehen auch länger, im Idealfall ewig halten,...

