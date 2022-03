Waren im Wert von 40.000 Euro : Student Julius Frank macht's möglich: 24 Paletten mit Hilfsgütern auf dem Weg in die Ukraine

Der 25-jährige Student Julius Frank hat einen großen Hilfstransport in die Ukraine organisiert. 24 Paletten mit Hilfsgütern sind auf dem Weg. Mit an Bord ist auch ein Notstromaggregat für eine Schule mit Waisenhaus.

Eckernförde | Die Hilfstransporte aus Eckernförde und der Region rollen in die Ukraine. Dort richtet Putins Armee gerade ein Massaker an der Zivilbevölkerung an und zerbombt die Städte. Die Menschen sterben und leiden, viele sind bereits geflüchtet, andere warten auf die Rettung und einen Weg in den sicheren Westen. Am frühen Freitagabend hat sich ein weiterer Groß...

