Eckernförde : Im Windebyer Weg entsteht ein Zuhause für 36 Menschen mit Behinderung

Die „Hesterberg & Stadtfeld gGmbH“ hat im Windebyer Weg vier neue Häuser gebaut, die ab dem kommenden Frühjahr als Wohnheim dienen sollen. Auch eine Tagesförderstätte und einen kleinen Verkaufsladen soll es geben.

Eckernförde | Am Windebyer Weg 39 erinnert nichts mehr an die ehemalige Klinik Konrad. Die neuen Wohnheime für Menschen mit Behinderung der „Hesterberg & Stadtfeld gGmbH“ sind nicht mehr zu übersehen. Vier Gebäude für 36 Menschen sind entstanden. Weiterlesen: Diakoniewerk investiert in Eckernförde 6 Millionen Euro in Wohnheimplätze und Tagesförderstätte Sowohl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.