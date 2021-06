Was tun bei Herzstillstand? : Wie man mit Entschlossenheit und zwei Händen und ein Menschenleben retten kann

Der Kursus in Reanimation kam nach dem Eriksen-Schock für die Lehrer und Schüler des Berufsbildungszentrums genau zur richtigen Zeit. Sie wissen jetzt, wie sie Menschen bei einem Herzstillstand das Leben retten können.

Eckernförde | „Wir sagen dem Nichtstun den Kampf an!“ war das Motto eines Kurz-Lehrgangs im Berufsbildungszentrum (BBZ) Eckernförde. In Baden-Württemberg haben schon über 100.000 Schüler diesen Kurs absolviert. Er wird nun auch in Schleswig-Holstein angeboten. Im Rahmen der Aktion „Reanimation an Schulen“ klärte der erfahrene Rettungssanitäter Jovin Bürchner über d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.