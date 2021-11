Nachruf : Zum Tod von Marie Alix Herzogin zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg

Im 99. Lebensjahr verstarb am Montag Marie Alix Herzogin zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg auf Gut Bienebek an der Schlei. Sie war beteiligt an der Gründung der Stiftung Louisenlund und prägte sie.

Damp | Im 99. Lebensjahr ist am Montag, 1. November, Marie Alix Herzogin zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg im Kreise ihrer vier Kinder in ihrem Zuhause auf Gut Bienebek an der Schlei nach langer Krankheit sanft entschlafen, wie die Familie in einer Erklärung von Christoph Prinz zu Schleswig-Holstein mitteilt. Lesen Sie weiter: Aufbruchstimmung an ...

