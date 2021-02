Corona-Zeit – Stress in der Familie? : Homeschooling sorgt für viel Nachfrage bei den Schulsozialarbeiterinnen

Seit Anfang Januar findet Corona-bedingt nur Distanzunterricht an den Grundschulen statt. Für die Schulsozialarbeiterinnen gibt es viele Aufgaben.

Barkelsby | Die Corona-Zeit stellt eine große Herausforderung für Familien dar, bei denen Eltern den Haushalt führen, Berufstätigkeit in Homeoffice oder in Kurzarbeit ausüben und Kinder im Kindergarten oder im Homeschooling betreuen müssen. Da kann es in der Corona...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.