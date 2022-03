Von Eckernförde in die Ukraine : Was Henning und Julius Frank bei ihrem Hilfstransport in die Ukraine alles erlebten

Vater und Sohn gemeinsam unterwegs: Henning und Julius Frank aus Waabs haben am vergangenen Wochenende ihren großen Hilfstransport von Eckernförde in die Ukraine begleitet. Hier schildern sie, was sie erlebt haben.

Eckernförde | Es war eine außergewöhnliche Vater-Sohn-Tour, die Henning und Julius Frank am vergangenen Wochenende hingelegt haben. 2400 Kilometer quer durch Europa von Freitagabend um 21 Uhr bis Montagfrüh um 1 Uhr. Viele Kilometer, kaum Schlaf, aber voller Adrenalin. Keine Tour, die vergnügungssteuerpflichtig war, aber eine, die vielen Menschen in der Ukraine, ge...

