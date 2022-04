Gasstörung in Kiel : Leitungsschaden in Kiel legt auch Heizungen in Eckernförde lahm - Stadtwerke im Notfallmodus

Nach dem Leitungsschaden in Kiel: Druckabfall der nördlichen Versorgungsleitung sorgt für Störungen von Gasthermen in Eckernförde. Eventuell müssen die Anlagen von Stadtwerkemonteuren wieder entlüftet werden.

Eckernförde | Bei Tiefbauarbeiten in Kiel ist am Freitag gegen 12 Uhr eine Gas-Hochdruckleitung beschädigt worden. Das teilte der Geschäftsführer der Stadtwerke SH, Wolfgang Schoofs, am frühen Nachmittag mit. Die Stadtwerke Kiel hätten daraufhin die Gaszufuhr gestoppt, um den Schaden schnellstmöglich zu reparieren und die Gasversorgung wieder herzustellen. Loch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.