Landung in Rieseby : Heißluftballon mit Problemen? Fahrt endet nur knapp neben dem Angelsee Norby

Am Sonnabend gegen 21 Uhr landete ein Heißluftballon nur rund 100 Meter vom Angelsee Forelle & Co. Norby entfernt neben einem Wohnhaus. Die Feuerwehr kam nicht zum Einsatz.

Rieseby | Es war ein kurioses Bild, welches sich den Anglern des Forellensees in Norby am Sonnabend gegen 21 Uhr bot. Aus Richtung Mühle Anna kommend verlor ein Heißluftballon immer mehr an Höhe und tauchte plötzlich sehr tief hinter den großen Pappeln, die auf der Seeseite zur Straße Möhlnbarg wachsen, auf. Es waren sehr deutlich aufgeregte Rufe von mehreren...

