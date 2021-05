Landarztpraxis Rieseby : So erlebt Internist Hendrik Metzger die Diskussion um die Coronaimpfungen

Die bevorstehende Aufhebung der Priorisierung bei den Impfungen gegen Covid-19 stellt die Hausarztpraxen vor enorme Aufgaben. Die Impfstoffe sind schon jetzt bei weitem nicht ausreichend. Es gibt eine lange Warteliste.

Rieseby | Das Telefon steht nicht still. Seit bekannt wurde, dass am 7. Juni die Priorisierung beim Impfen gegen Covid-19 fallen wird, klingeln in der Praxis von Internist und Hausarzt Hendrik Metzger in Rieseby pausenlos die Telefonapparate. „Eigentlich müsste ich eine Telefonistin extra dafür einstellen, denn meine drei Angestellten sind durch ihre tägliche A...

