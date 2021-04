Ärzte: Die Impfdosen sind da : So haben die Ärzte und Patienten den Corona-Impfstart in Eckernförde erlebt

Eine erste Auslieferung des Biontech/Pfizer-Impfstoffes über die Apotheken an die Hausärzte in Eckernförde ist erfolgt.

Eckernförde | Endlich ist es soweit - am Dienstag erfolgten die ersten Lieferungen des Impfstoffes von Biontech/Pfizer an die Hausarztpraxen in Eckernförde, so dass am Mittwoch mit den Impfungen begonnen werden konnte. Auch die Praxis für Allgemeine und Innere Medizin „Alte Post“ in der Kieler Straße hat die ersten Impftermine vergeben. Hausärzte erhalten nur we...

