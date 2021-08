Damp-Dorotheenthal : So hat die Feuerwehr das Coronajahr 2020 gemeistert

An der frischen Luft am Strand holten die Einsatzkräfte ihre Hauptversammlung 2020 nach. Stephan Schwandt bekam das Brandschutz-Ehrenabzeichen in Silber, 60 Jahre gehört Helmut Schäfer zur Wehr.

Damp | Die Coronapandemie hat viel verändert. Sie hat auch dazu geführt, dass die Freiwillige Feuerwehr Damp ihre Hauptversammlung für das Jahr 2020 an den Damper Strandterrassen abhielt. In seinem Bericht informierte Wehrführer Michael Leckband vor allem über die durch die Coronapandemie bedingten Veränderungen im Vorjahr. Lesen Sie weiter: Feuerwehr lös...

