Handball-Oberliga : Aufstieg perfekt: TSV Altenholz bekommt positive Nachricht vom Deutschen Handballbund

Handballerinnen nahmen die letzten Hürden zum Aufstieg in die 3. Bundesliga. „Für einige Spielerinnen geht ein Traum in Erfüllung“, sagt TSVA-Trainer Henning Berger.

Altenholz | In der Saison 2021/22 wird die Handballsparte des TSV Altenholz zwei Mannschaften in der 3. Liga stellen. Neben den Herren, die schon länger fester Bestandteil der Liga sind, bekamen jetzt auch die Frauen des TSVA Bescheid, dass ihr Aufstieg aus der Oberliga in die 3. Liga perfekt ist. Gesamtverein des TSV Altenholz war vom Etat überzeugt Die Ha...

