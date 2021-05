Handball-Ligapokal : Mit positivem Gefühl aus dem Wettbewerb gehen – „Wölfe“ wollen in Magdeburg überzeugen

Im letzten Spiel des Ligapokals ist der TSV Altenholz beim SCM II gefordert. Der Gegner ist bisher noch ohne Sieg.

Altenholz | Aus tabellarischer Sicht ist das Auswärtsspiel des TSV Altenholz beim SC Magdeburg II am Sonnabend (19 Uhr) von keiner besonders großen Bedeutung. Die Qualifikation für den DHB-Pokal in der kommenden Spielzeit verpassten die „Wölfe“ – unabhängig vom Ausgang der Partie in Magdeburg. Jetzt geht es für uns darum, noch ein letztes Mal alles reinzulegen ...

