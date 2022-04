Handball-Landesliga Süd : Wichtiges Derby in der Abstiegsrunde: MTV Dänischenhagen empfängt HSG Gettorf/Osdorf

Fünf Mal standen die Dänischenhagener Handballerinnen im Jahr 2022 auf dem Feld – fünf Mal verließen sie dieses als Verlierer. In der Abstiegsrunde steht am Sonnabend, 2. April, nun das Heimspiel gegen Gettorf/Osdorf an.

Dänischenhagen/Gettorf | Am Sonnabend, 2. April, stehen sich in der Abstiegsrunde der Handball-Landesliga Süd der MTV Dänischenhagen und die HSG Gettorf/Osdorf ab 15.30 Uhr in der Hans-Bernd-Halle gegenüber. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte, zumal sie am Wochenende zuvor nicht ideal in die entscheidende Abstiegs-Staffel gestartet waren. Die HSG erreichte im H...

