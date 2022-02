Handball-Landesliga Süd : Keine erneute Sensation: SV Henstedt-Ulzburg II ist zu stark für MTV Dänischenhagen

In der ersten Partie nach der Corona-bedingt verlängerten Winterpause wartete gleich ein knallhartes Brett auf den MTVD. Der Ligaprimus SV Henstedt-Ulzburg II war allerdings eine Nummer zu groß.

Dänischenhagen | Nach einer ungewöhnlich langen Winterpause mussten die Frauen des MTV Dänischenhagen in der Handball-Landesliga Süd (Gruppe B) direkt gegen den Spitzenreiter antreten. Zu Gast in der mit knapp 100 Zuschauern am Sonntag, 20. Februar, gut gefüllten Hans-Bernd-Halle war der SV Henstedt-Ulzburg II. Im letzten Spiel vor der Winterpause war dem MTVD eine kle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.