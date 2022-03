Handball-Landesliga Süd : MTV Dänischenhagen fährt mit Trotz und Galgenhumor zum letzten Vorrundenspiel

Mit einem Sieg bei der HSG WaBo 2011 würde sich der MTV zwei weitere wichtige Punkte für die Abstiegsrunde sichern. Doch das Team ist dezimiert und auch Trainer Per Bartz fehlt. Aufgeben ist dennoch keine Option.

Dänischenhagen | Die Handballerinnen des MTV Dänischenhagen haben in diesem Jahr bisher das Pech an den Hacken. Immer wieder gab es Rückschläge und Ausfälle, auch in dieser Woche wieder zwei frische Corona-Fälle. So muss das Team zum letzten Spiel der Vorrunde in der Landesliga Süd (Gruppe B) am Sonntag, 13. März, ab 17 Uhr bei der HSG Wankendorf/Bornhöved (WaBo) dezi...

