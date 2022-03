Handball-Landesliga Süd : Topspiel droht auzufallen: Corona-Ausbruch beim MTV Dänischenhagen

Drei positive Schnelltests bei MTV-Spielern am Donnerstagmorgen, 10. März, sorgen dafür, dass das Spitzenspiel gegen den Preetzer TSV am 12. März unsicher ist. Das Problem: Könnte das Spiel überhaupt verlegt werden?

Dänischenhagen | Am Donnerstagmorgen erlebten drei Spielern des MTV Dänischenhagen das, was aktuell deutschlandweit über 200.000 Menschen feststellen müssen: Ihr Corona-Test ist positiv. „So steht aktuell noch in den Sternen, ob wir am Sonnabend gegen Preetz spielen können“, sagt Trainer Tim Kreft. Eigentlich sollte sein MTV im letzten Vorrundenspiel der Handball-Lande...

