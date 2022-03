Handball-Landesliga Süd : Negativserie der MTV-Frauen hält auch bei der SG Todesfelde/Leezen II weiter an

Ohne die Trainer Per Bartz und Stefan Dahm reisten die Handballerinnen des MTV Dänischenhagen zum ersten Spiel der Abstiegsrunde der Landesliga Süd. Nach einem ordentlichen Start schlichen sich altbekannte Fehler ein.

Todesfelde | In der Abstiegsrunde der Handball-Landesliga Staffel Süd der Frauen fuhren die Damen des MTV Dänischenhagen wieder ohne Punkte nach Hause. Mit einem 20:30 verlor der MTV auswärts bei der SG Todesfelde/Leezen II und steht mit 2:8 Punkten auf Rang fünf in der Abstiegsrunde. Weiterlesen: Schlechter Start in die Aufstiegsrunde: Dänischenhagener Männer ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.