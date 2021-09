Handball-Landesliga Süd Frauen : MTV Dänischenhagen leistet sich bei Niederlage beim TuS Lübeck haarsträubende Fehler

Zu viele eigene Fehler sorgten dafür, dass das erste Spiel in der Handball-Landesliga Süd für die Frauen des MTV Dänischenhagen mit einer 22:26-Niederlage beim TuS Lübeck endete. Beste Werferin war Linda Schumacher.

Lübeck | Als der Tross des MTV Dänischenhagen nach der Rückfahrt aus Lübeck in der Heimat angekommen war, zeigte die Uhr am Sonnabend bereits kurz vor Mitternacht an. So richtig gelohnt hatte sich die Auswärtsfahrt in der Handball-Landesliga Süd (Gruppe B) der Frauen nicht, denn beim TuS Lübeck setzte es eine 22:26-Niederlage. Trainer Per Bartz sagte: „Immer, ...

