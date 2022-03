Handball-Landesliga Süd : MTV Dänischenhagen empfängt zum Start der Aufstiegsrunde den VfL Bad Schwartau II

Auf den MTV Dänischenhagen wartet die schwierige Aufgabe mit 14 Spielern, die in den vergangenen zwei Wochen mit Corona flach lagen, in ein wichtiges Spiel zu gehen. Sonnabend, 26. März, kommt der VfL Bad Schwartau II.

Dänischenhagen | Neben 14 Spielern war auch Trainer Tim Kreft bei den Handballern des MTV Dänischenhagen in den vergangenen 14 Tagen durch das Coronavirus außer Gefecht gesetzt. Keine idealen Voraussetzungen zum Start in die Aufstiegrunde der Handball-Landesliga Süd der Männer. „Wir müssen sehen, in welchem Zustand unsere genesenen Spieler sind“, ist Kreft selber gesp...

