Handball-Landesliga Süd : Der MTV Dänischenhagen hat den Aufstieg in die SH-Liga klar im Blick

Ein großer, erfahrener und formstarker Kader lassen den MTV Dänischenhagen mit dem Ziel Aufstieg in die Handball-SH-Liga in die Saison der Landesliga Süd starten. Am Sonntag ist der Lauenburger SV zu Gast.

Dänischenhagen | Mit großen Ambitionen starten die Handballer des MTV Dänischenhagen am Sonntag um 16.15 Uhr mit dem Heimspiel gegen den Lauenburger SV in die Spielzeit der Landesliga Süd. Corona-bedingt ist die Liga weiterhin in kleinere Gruppen aufgeteilt. Der MTV spielt in der Gruppe A mit sechs Gegnern. Das große Ziel der Mannschaft von Trainer Tim Kreft ist es, P...

