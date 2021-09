Handball-Landesliga Süd Männer : MTV Dänischenhagen muss beim TuS Lübeck vieles besser machen

Nach der Auftaktniederlage gegen den Lauenburger SV fährt der MTV am Sonnabend hochmotiviert zum TuS Lübeck um die ersten Punkte zu holen. Doch der Gegner ist unbequem zu spielen, das wissen die Gäste aus der Vorsaison.

Dänischenhagen | Ganz anders als gewünscht verlief der Saisonstart für die Handballer des MTV Dänischenhagen in der Landesliga Süd. Das Team von Trainer Tim Kreft patzte zum Auftakt im Heimspiel und unterlag dem Lauenburger SV mit 30:31. Doch das ist abgehakt und der Blick richtet sich nach vorne. Am Sonnabend um 19 Uhr will der MTV nun beim TuS Lübeck die ersten Punk...

