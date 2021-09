Handball-Landesliga Süd Frauen : Ohne Spiel schon zwei Punkte – jetzt will der MTV Dänischenhagen beim TuS Lübeck nachlegen

Nach dem kampflosen Sieg gegen den VfL Geesthacht wollen die Landesliga-Handballerinnen nun beim TuS Lübeck am Sonnabend auch sportlich den ersten Erfolg feiern. Es ist das erste Pflichtspiel nach fast genau einem Jahr.

Dänischenhagen | Mit einwöchiger Verspätung kehren die Handballerinnen des MTV Dänischenhagen auf die Platte zurück. In der Handball-Landesliga Süd der Frauen steht Sonnabend (19 Uhr) das erste Spiel in der Landesliga Süd (Gruppe B) beim TuS Lübeck an. Weiterlesen: HSG Gettorf/Osdorf will einen guten Saisonstart gegen die HSG Tills Löwen Der MTV Dänischen...

