Handball-Landesliga Süd : Neun Absagen – MTV Dänischenhagen muss Spiel beim Lauenburger SV verlegen

Die Partie ist bereits neu angesetzt und wird nun am Freitagabend, den 7. Januar 2022, nachgeholt. Das letzte Spiel des Jahres steigt dann in einer Woche in Dänischenhagen gegen den TuS Lübeck.

Dänischenhagen | Der Winter und die damit einsetzende Grippewelle hat die Handballer des MTV Dänischenhagen erwischt. Gleich mehrere Spieler liegen flach, dazu können weitere aus beruflichen Gründen an diesem Wochenende nicht, sodass das Auswärtsspiel der Handball-Landesliga Süd (Gruppe A) beim Lauenburger SV verlegt werden musste. Weiterlesen: MTV Dänischenhagen m...

