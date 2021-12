Handball-Landesliga Süd : Notgedrungene Positionswechsel beim MTV Dänischenhagen gegen den TuS Lübeck

Mit Leo Jöhnk, Jonathan Waldeck, Jan Henkel, Jonas Seemann und Justin Albers fallen fünf Spieler sicher aus. Die Einsätze von Ole Hintz und Lasse Stahl sind fraglich. Dennoch will der MTV den Hinspiel-Sieg wiederholen.

Dänischenhagen | Mit neun Toren Vorsprung gewann der MTV Dänischenhagen das Hinspiel der Handball-Landesliga Süd (Gruppa A) deutlich mit 28:19 beim TuS Lübeck. Am Sonnabend, 11. Dezember, empfängt nun der Tabellendritte um 20 Uhr die Lübecker in der Hans-Bernd-Halle in Dänischenhagen zum Rückspiel. Für Trainer Tim Kreft steht fest, dass das klare Hinspielergebnis nich...

