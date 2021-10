Handball-Landesliga Süd Männer : MTV Dänischenhagen empfängt Suchsdorfer SV – Freibier und Lust auf den ersten Heimsieg

Fast genau ein Monat lag zwischen dem zweiten und dem nun kommenden dritten Saisonspiel der Handballer des MTV Dänischenhagen. Gegen den Suchsdorfer SV darf die heimische Halle unter den 3G-Regeln voll gemacht werden.

Dänischenhagen | Alle in die Halle! Dieses Motto gilt am Sonnabend in Dänischenhagen. Erst spielen die Frauen in der Landesliga gegen den VfL Bad Schwartau (17.40 Uhr), dann wollen ab 20 Uhr die Männer von Trainer Tim Kreft an einer Spitzenposition in der Landesliga Süd arbeiten. Zu Gast ist mit dem Suchsdorfer SV ein direkter Nachbar. Die Freude beim MTV-Team auf die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.