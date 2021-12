Handball-Landesliga Süd : MTV Dänischenhagen bejubelt Sieg über Tabellenführer TuS Lübeck

In den letzten zehn Minuten dreht der MTV auf, angeführt von einer treffsicheren Tatjana Biernacki und einer konsequenten Abwehr. Für den TuS Lübeck war es die erste Niederlage der Saison.

Dänischenhagen | Die Freude nach dem hart umkämpften 28:26-Sieg gegen den TuS Lübeck war in allen Gesichtern beim MTV Dänischenhagen deutlich zu sehen. Der „glückliche, aber durchaus verdiente Sieg“, so MTV-Trainer Per Bartz, brachte nicht nur ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk, sondern auch wieder Hoffnung, den Sprung in die Aufstiegsrunde der Handball-Landesliga Süd...

