Handball-Landesliga Süd Frauen : HSG Gettorf/Osdorf im Derby gegen SG Kiel-Nord in allen Mannschaftsteilen unterlegen

Ob in der Abwehr, dem Angriff oder auch im Tor – die Spielerinnen der HSG Gettorf/Osdorf konnten im Heimspiel nie ganz das Level der Gäste aus der Landeshauptstadt erreichen, ohne dabei aber komplett zu enttäuschen.

Gettorf | Am Ende musste Michael Thimm einsehen, dass seine Schützlinge zwar nicht enttäuscht hatten, aber eben doch in allen Mannschaftsteilen ein wenig unterlegen waren. So wollte der Trainer der HSG Gettorf/Osdorf die 28:34-Niederlage in der Handball-Landesliga Süd gegen die SG Kiel-Nord auch nicht schönreden: „Wir hätten noch drei Tage weiterspielen können ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.