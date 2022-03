Handball-Landesliga Süd : HSG Gettorf/Osdorf legt Einspruch ein und startet Sonntag in die Abstiegsrunde

Die Gettorferinnen haben Einspruch gegen Spielwertungen der SG Todesfelde/Leezen II eingelegt. Unabhängig vom Rechtsfalls startet das Team mit dem wichtigen Spiel gegen die HSG Holsteinische Schweiz in die Abstiegsrunde.

Gettorf | Mit dem guten Gefühl eines klaren 40:18-Testspiel-Erfolges über die HSG 24109 unter der Woche startet die HSG Gettorf/Osdorf am Sonntag, 27. März, ab 16.30 Uhr in die Abstiegsrunde der Handball-Landesliga Süd der Frauen. Zu Gast in der Halle der Gettorfer Parkschule ist dann die HSG Holsteinische Schweiz. Michael Thimm, Trainer der Gettorferinnen, wei...

