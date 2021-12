Handball-Landesliga Süd : HSG Gettorf/Osdorf fährt zum „Vier-Punkte-Spiel“ zu den HSG Tills Löwen

Dass die Gettorferinnen in dieser Saison nicht besser dastehen liegt vor allem an einer nicht sattelfesten Abwehr. Früher war genau das eine Stärke des Teams. Sonnabend, 4. Dezember, geht es nach Ratzeburg.

Gettorf | Es gibt dann eben doch Spiele, die sind einfach wichtiger als andere. Und genau so eines haben die Handballerinnen der HSG Gettorf/Osdorf in der Landesliga Süd (Gruppe A) am Sonnabend, den 4. Dezember, ab 17.15 Uhr in Ratzeburg vor sich. Die Mannschaft von Trainer Michael Thimm ist dann bei der HSG Tills Löwen zu Gast. Aktuell steht der Gegner in der ...

