Handball-Landesliga Süd : HSG Gettorf/Osdorf will die Punkte gegen den SC Nahe 08 mit in die Abstiegsrunde nehmen

Die Gettorferinnen haben nach der langen Winterpause ein kleines Endspiel gegen den Tabellenletzten vor sich. Das Team von Michael Thimm hat sich intensiv vorbereitet. Die Taktik des HSG-Trainers steht.

Gettorf | Die Pause war lang genug, jetzt will auch die HSG Gettorf/Osdorf wieder in den Spielbetrieb eingreifen. Und direkt zum Re-Start gibt eine Art Endspiel für die Landesliga-Handballerinnen aus der Süd-Staffel. Sie empfangen Sonntag, 6. März, ab 16 Uhr in Gettorf (Parkschule) den SC Nahe 08. Die Gäste sind Schlusslicht der Gruppe A und haben bisher alle S...

