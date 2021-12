Handball-Landesliga Süd : Bei der HSG Gettorf/Osdorf muss es gegen den Suchsdorfer SV in Angriff und Abwehr passen

Die HSG muss vor allem auf den wurfgewaltigen Rückraum im Heimspiel am Sonntag, den 12. Dezember, aufpassen. In Hinspiel gelang das nicht und so gab es allein durch Jenny Janczyk zehn Gegentore.

Gettorf | Wann kriegt es die HSG Gettorf/Osdorf endlich hin, dass Abwehr und Angriff gleichermaßen an einem Tag gut funktionieren. In der bisherigen Saison der Handball-Landesliga Süd war es zu oft die Abwehr, in der Vergangenheit eigentlich eine der großen Stärken des Teams, die nicht so zündete. Dafür war das Angriffsspiel meist zumindest solide. Beim 20:20 z...

