Handball-Landesliga Süd : HSG Gettorf/Osdorf mit Rekord-Sieg über Nahe – gute Ausgangslage für die Abstiegsrunde

Der Tabellenletzte SC Nahe 08 konnte in Gettorf gegen eine gute HSG nie mithalten und kassierte am Ende 46 Gegentreffer. Die zwei Punkte nimmt die Heim-Mannschaft nun mit in die Abstiegsrunde.

Gettorf | Michael Thimm, Trainer der HSG Gettorf/Osdorf, musste nicht sonderlich lange nachdenken. „Nein, 46 Tore hat ein von mir trainiertes Team bisher noch nie erzielt. 45 war bisher der Rekord in einem Pokal-Halbfinale mit den Männern der SG Kiel-Nord“, erklärte Thimm. Sein Tam holte dann später auch den „Pott“. Ein gutes Omen? Im Heimspiel der Handball-Lan...

