Handball-Landesliga Süd : Aufholjagd der HSG Gettorf/Osdorf wird gegen die SG Todesfelde/Leezen II nicht belohnt

Zu viele Fehler in der ersten Hälfte und ein schlechter Start in Halbzeit zwei ließen die HSG mit acht Toren zurückliegen. Dann dreht das Team auf und Annabel Bindernagel im Tor hielt stark. Am Ende fehlt ein Treffer.

Gettorf | Nicht zum ersten Mal in dieser Saison hat sich die HSG Gettorf/Osdorf selbst um die Früchte ihrer Arbeit gebracht. In der Handball-Landesliga Süd der Frauen empfing das Team mit der SG Todesfelde/Leezen II die einzige Mannschaft der Staffel, die noch ohne Niederlage war. Und das blieb auch so, denn die HSG unterlag unnötig mit 23:24 (12:17). Weiter...

