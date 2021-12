Handball-Landesliga Süd : HSG Gettorf/Osdorf beweist bei den HSG Tills Löwen große Comeback-Qualitäten

Viereinhalb Minuten vor dem Spielende lag die HSG Gettorf/Osdorf noch mit 17:20 zurück, erkämpfte sich aber noch ein Unentschieden, welches in Hinblick auf die Abstiegsrunde im Jahr 2022 noch sehr wichtig wird.

Mölln | Einmal mehr hat die HSG Gettorf/Osdorf bewiesen, dass sie sehr große Comeback-Qualitäten besitzt. So schafften es die Handballerinnen im Auswärtsspiel der Landesliga Süd (Gruppe A) einen Drei-Tore-Rückstand in nicht einmal viereinhalb Minuten vor dem Ende noch in ein 20:20 gegen die HSG Tills Löwen zu drehen. „Das Remis fühlt sich daher an wie ein Sie...

