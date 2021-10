Handball-Kreisoberliga Nord : Eckernförder MTV will seine weiße Weste an der Westküste gegen TuRa Meldorf behalten

Mit 18 Spielern hat EMTV-Trainer Christian Levien am Sonnabend in der Auswärtpartie in Meldorf fast die Qual der Wahl. Es wird das erste Pflichtspiel dieser beiden Mannschaften gegeneinander sein.

Eckernförde | Die mit 75 Kilometern zur Westküste zeitaufwendigste Anreise steht dem Eckernförder MTV in der Handball-Kreisoberliga Nord+Nordsee bevor, wenn er am Sonnabend ab 18 Uhr zu Gast bei TuRa Meldorf ist. Ich kenne Meldorf nicht und fahre mit Respekt an die Westküste, denn TuRa gelang in dieser Halle immerhin ein Erfolg mit vier Toren über den TSV Lindewi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.