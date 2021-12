Handball-Kreisoberliga Nord : EMTV muss im Spitzenspiel beim starken Aufsteiger HC Treia/Jübek II antreten

EMTV-Trainer Christian Levien ist sich sicher, dass der Aufsteiger mit einem starken Kader gegen sein Team auflaufen wird. Der Tabellenführer muss aber selber nur auf Jonas Skripczynski und Steffen Howorek verzichten.

Eckernförde | Der Eckernförder MTV, Spitzenreiter der Handball-Kreisoberliga Nordsee+Nord, muss sich auf einen heißen Tanz gefasst machen, wenn er am Sonnabend, 4. Dezmeber 2021, ab 15.30 Uhr in der Schulsporthalle I in Silberstedt gegen den Dritten, HC Treia/Jübek II antreten muss. HC Treia/Jübek II gewinnt Nachholspiel gegen TSV Bredstedt II Die Mannschaft ...

