Handball-Kreisoberliga Nord : Eckernförder MTV weiter in Topform und nächste Kantersieg gegen die HSG SZOWW II

Zwei gute Torhüter und nur eine ganz kurze Schwächephase in den ansonsten starken 60 Minuten ließen den EMTV einen Kantersieg über die HSG SZOWW II feiern. Ein Verletzungs-Unglück gab es mit der Schlusssirne.

Eckernförde | Auch mit dem vierten Spiel in der Saison der Handball-Kreisoberliga Nord+Nordsee wusste Tabellenführer Eckernförder MTV in der Wulfsteerthalle sein unerwartet karges Publikum zu begeistern. Mit den Torhütern Clemens Heldt in der ersten Halbzeit und Benjamin Domke im zweiten Spielabschnitt im Rücken wurde ein nie gefährdeter 31:22 (17:11)-Erfolg über d...

