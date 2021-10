Handball-Kreisoberliga Nord : Tabellenspitze erobert: Eckernförder MTV überzeugt mit Kantersieg bei TuRa Meldorf

Jost Andreas und Jonas Skripczynski erzielten die Hälfte aller Eckernförder Tore vor mehr als 130 Zuschauern in der Meldorfer Halle. Der EMTV setzte sich trotz weiter Anreise an die Westkste mit 35:22 deutlich durch.

Meldorf | Der mit viel Respekt an die Westküste gereiste Eckernförder MTV setzte sich bereits am 4. Spieltag an die Tabellenspitze der Handball-Kreisoberliga Nord+Nordsee. Weiterlesen: „In einen Rausch gespielt“ – MTV Dänischenhagen gewinnt gegen den Suchsdorfer SV Eckernförder MTV startet mit Kantersieg über Bredstedter TSV II in die Saison N...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.