Handball-Kreisoberliga Nord : Eckernförder MTV dominiert auch das Topspiel gegen den HC Treia/Jübek II

Zeitweise lag der Tabellenführer aus Eckernförde in Silberstedt mit zehn Toren vorne, schaltete aber in der Schlussphase zwei Gänge runter. Jost Andreas, Fabian Huth und Tilman Reimer überzeugen als beste Torschützen.

Silberstedt | Auch im letzten Auswärtsspiel dieses Jahres zeigte der Eckernförder MTV in Silberstedt gegen die zweite Mannschaft des HC Treia/Jübek die stärkeren Nerven, siegte mit 30:25 (15:12) und verteidigte damit seine führende Position in der Handball-Kreisoberliga Nordsee+Nord. Mit mehr als 30 Treffern pro Spiel ist der EMTV die Torfabrik der Liga mit Jost An...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.