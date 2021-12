Handball-Kreisklasse Nord 2 : Tabellenführer Eckernförder MTV kassiert beim TSV Wohlde die erste Saisonniederlage

Die Souveränität aus den ersten vier siegreichen Spielen ist beim EMTV weg. In Erfde gelang dem Team im Angriff nicht sehr viel, die Abschlüsse waren bei der 11:12-Niederlage viel zu harmlos.

Erfde | Es hatte sich schon am Spieltag zuvor ein wenig angedeutet, dass die Selbstverständlichkeit, mit der die Handballerinnen des Eckernförder MTV ihre Spiele in der Kreisklasse Nord 2 bis dahin gewannen, weg ist. Nach dem Remis gegen Gelting folgte nun auswärts beim TSV Wohlde mit 11:12 (6:6) die erste Saisonniederlage. Der EMTV steht dennoch weiter an de...

