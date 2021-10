Handball-Landesliga Süd Frauen : Corona sorgt für Spielausfall der HSG Gettorf/Osdorf gegen die SG Glinde/Reinbek

Eigentlich wollte die HSG Gettorf/Osdorf nach füfwöchiger Pause am Sonntag gegen die SG Glinde/Reinbek wieder in der Handball-Landesliga Süd angreifen. Doch im Team gibt es einen Coronafall. Die Partie wird verschoben.

Gettorf | Am Sonnabend, also einen Tag vor dem geplanten Anwurf in der Handball-Landesliga Süd zwischen der HSG Gettorf/Osdorf und der SG Glinde/Reinbek, stand fest, dass die Partie ausfällt und verlegt werden muss. Ein Mitglied aus dem Umfeld der Mannschaft wurde positiv auf Corona getestet.

