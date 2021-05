Handarbeitskreis : Handarbeit und Herzenswärme: Darum sind die Handarbeitsdamen so wichtig für Eckernförde

Der Handarbeitskreis hat wieder gestrickt, gehäkelt und genäht - und spendet 10.000 Euro für soziale Zwecke.

Eckernförde | Das vergangene Jahr hat auch den zehn fleißigen Damen vom Handarbeitskreis eine Menge abverlangt. Es konnten weder gemeinsame Strick- oder Häkelnachmittage stattfinden, noch konnten die vielen in Handarbeit entstandenen Stücke wie gewohnt auf den traditionellen Basaren in der Pestalozzischule oder in der Ostseeklinik Damp angeboten und verkauft werden...

