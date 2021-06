Hafengastronomie Eckernförde : Warum die Wiedereröffnung des „Luzifer“ nun schon zwölf Wochen auf sich warten lässt

Die Wiedereröffnung des beliebten Hafen-Restaurants nach dem Brand der Kaffeeröstmaschine scheint in Sicht zu sein. Das fehlende Lüftungs-Bauteil soll nach Worten von Geschäftsführer Reiner Wegner nun endlich eintreffen.

Eckernförde | Corona? Kein Thema. Feuer? Kein Thema. Lieferschwierigkeiten und neue Brandschutzverordnung? Ein Riesenthema! Das „Luzifer“ im Rundsilo am Hafen steckt unverschuldet mittendrin in der großen Liefer- und Materialkrise. Was am 12. April mit dem Brand der Kaffeeröstmaschine noch wie ein sehr ärgerlicher, aber überschaubarer Zwischenfall einen Tag vor der...

