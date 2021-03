Gute Nachrichten für Radfahrer : Buckelpisten ade – Neudorf-Bornstein saniert die Radwege in der Gemeinde

Seit dem 1. Oktober 2020 gibt es den „Fahrradwegebeschluss“. Jetzt will die Gemeinde ihn umsetzen.

Neudorf-Bornstein | Wurzelaufbrüche in der Asphaltdecke, Löcher mitten auf dem Weg – längst sind manche Radweg-Abschnitte in Neudorf-Bornstein zu einer echten Gefahr für Radfahrer geworden. Das soll sich in Kürze ändern. „Fahrradwegebeschluss“ vom 1. Oktober 2020 steht Bürgermeister Christoph Arp (CDU) informierte in der jüngsten Gemeindevertretersitzung, die coronabeding...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.