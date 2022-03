Hohes Jubiläum in Güby : Jedes Hupen eine Gratulation: Ruth Soldwedel feierte ihren 100. Geburtstag auf besondere Weise

Statt eines großes Empfangs hat die Familie der Jubilarin sich etwas Besonderes ausgedacht: Ein Hupkonzert durch vorbeifahrende Autofahrer und ein Geburtstagsständchen der Amtsfeuerwehrkapelle Haddeby.

Güby | Für jeden, ob Auto- oder Radfahrer oder Fußgänger, war das Schild im Louisenlunder Weg am Mittwoch unübersehbar: „Wir feiern 100 Jahre Ruth! Bitte hupen!“ Kein Zweifel: Am 2. März gab es in Güby einen besonderen Geburtstag: Ruth Soldwedel wurde 100 Jahre alt. Ein Hupkonzert zu Ehren der Gübyerin Und tatsächlich – jeder Autofahrer kam der Bitte n...

